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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Giresun'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yapay zeka teknolojilerini hem uygulamak hem de bu konuda teknoloji geliştirerek diğer ülkelere pazarlayabilecek altyapıyı oluşturmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:49
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Giresun'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yapay zeka teknolojilerini hem uygulamak hem de bu konuda teknoloji geliştirerek diğer ülkelere pazarlayabilecek altyapıyı oluşturmak istediklerini söyledi.

        Tekin, Valilik Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere, 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler için geçen hafta, öğretmenler için de bugün itibarıyla tamamlandığını belirtti.

        Eğitim öğretim yılındaki çalışmaları ve çabaları için öğrencilere teşekkür eden Tekin, yollarının, bahtlarının açık olmasını diledi.

        Tekin, öğretmenlere de şükranlarını sunarak, "Kamuoyunda bütün eleştiri oklarının, tüm gözlemlerin odağında olmalarına rağmen olağanüstü bir fedakarlık, gayret ve çabayla eğitim öğretim yılını sağlıklı bir şekilde tamamladık. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

        Hem öğrencilere hem de öğretmenlere sağlıkla, huzurla ve mutlulukla dinlenebilecekleri yaz tatili dileyen Tekin, 1 Eylül itibarıyla tekrar buluşmayı temenni etti.

        Tekin, Giresun'da uluslararası göstergeler açısından önemli parametre kabul edilen derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve akademik başarı itibarıyla yapılan bütün kıyaslamalarda neredeyse 2002 öncesi rakamlarının ikiye katlandığını anlattı.

        Uluslararası rakamların yakalandığını ancak burada durulduğu takdirde tekrar çağın gerisinde kalınabileceğini, dolayısıyla da eleştirdikleri dönemdekiler gibi davranmış olacaklarını vurgulayan Tekin, bu nedenle durmayacaklarını, çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        - Eğitimde yapay zeka uygulamalarının kullanılması ve geliştirilmesi

        Bakan Yusuf Tekin, eğitim öğretim süreçlerinde teknolojinin daha yoğun kullanılacağı, akademik başarıların daha çok artacağı, içerikle ilgili alana odaklanılacağının altını çizerek, "Burada da özellikle program değişikliklerimiz yani 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte beceri odaklı başlattığımız eğitim öğretim süreci, bizim açımızdan çok önemli." diye konuştu.

        Bu tür çalışmaların doğal sonuçlarından birinin, 2024 yılı sonunda OECD'nin organize ettiği TIMSS skorunda ortaya çıktığına işaret eden Tekin, "Matematik ve fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ilk üçteyiz, Avrupa ülkeleri arasında birinci olduğumuz alanlar var. Dolayısıyla bunlar, eğitim öğretimin kalitesiyle ilgili attığımız adımların karşılığının alındığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Tekin, yeni dönemdeki ana odak noktalarına ilişkin, "Yeni dönemde üzerinde odaklanacağımız konu, eğitimde bilhassa yapay zeka başta olmak üzere eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin uyarlanması ve dünyada diğer ülkelerin de hizmetine sunacağımız yeni eğitim teknolojisi yazılımları ile araçlarının geliştirilmesi konusunda ülkemizin bir üs halini alması ana odak noktamız." değerlendirmesinde bulundu.

        Bunu hayata geçirebilmek için geçen hafta iki önemli etkinlik yaptıklarını belirten Tekin, eğitimde yapay zeka uygulamalarının kullanılmasına ve geliştirilmesine ilişkin Bakanlığın stratejisini tanımlayan yapay zeka politika belgesini yayımladıklarını söyledi.

        Bakan Tekin, Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ni de yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Cumhurbaşkanı'mızın açılışını onurlandırdığı bir toplantı yaptık ve dünyanın birçok ülkesinden eğitim teknolojileri ve yapay zeka uygulamasıyla ilgili çok üst düzey katılımcıların bulunduğu güzel bir zirve organize ettik. Yeni dönemde odaklanacağımız bir diğer başlık da bu. Eğitimde yapay zeka teknolojilerini hem uygulamak hem de bu konuda teknoloji geliştirerek dünyadaki diğer ülkelere bunu pazarlayabilecek bir altyapı oluşturmak istiyoruz."

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile makamında bir araya gelen Bakan Tekin, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti İl Başkanlığı ile esnafı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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