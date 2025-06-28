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        Giresunspor Kulübü Başkanlığına Emin Eltuğral, yeniden seçildi

        TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da Kulüp Başkanlığına Emin Eltuğral, yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:25
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        Giresunspor Kulübü Başkanlığına Emin Eltuğral, yeniden seçildi
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        TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da Kulüp Başkanlığına Emin Eltuğral, yeniden seçildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 240 üyenin katılımıyla Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

        Tek listeyle gidilen genel kurulda, Emin Eltuğral yeniden başkan seçildi.

        Eltuğral, yaptığı konuşmada, kulübün 380 milyon lira civarında borcu olduğunu belirtti.

        Önlerindeki en büyük engelin transfer yasağı olduğunu vurgulayan Eltuğral, geçmiş dönemlerden transfer yasağına etki eden borçları kapatabilmek için görüşmeleri titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

        Eltuğral, kimseyle sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Herkese eşit mesafedeyiz. Görevimiz gereği kulübümüzün menfaatlerini gözeterek, layık olduğumuz seviyeye tekrar ulaşmak için çaba harcayacak, bundan sonraki süreçte hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz ve Giresunspor'umuzu hak ettiği yere el birliğiyle getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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