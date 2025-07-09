"Zlombol Rallisi"nin son durağı Giresun oldu

Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi", bu yıl Giresun'da final yaptı.

Polonya merkezli olan ve yetimhanede yaşayan çocuklara yardım amacıyla düzenlenen organizasyon için Polonya'nın Katowice başta olmak üzere birçok şehrinden yola çıkan 850 araç ve yaklaşık 2 bin Zlombol üyesi kente ulaştı.

Güre mevkisindeki plajlar bölgesinde Giresun Belediyesince hazırlanan alana Doğu Bloku üretimi özel araçlarıyla giriş yapan grup üyeleri törenle karşılandı. Burada Zlombol üyelerine yöresel yemekler ikram edildi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, gazetecilere, Zlombol'un çok uzun mesafede yardım amaçlı düzenlenen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Katılımcıların nostaljik araçlarla yaklaşık 3 bin kilometre yol katettiğini belirten Köse, "Araçları eski, motorları yorulmuş ama onların kocaman yürekleri var. Kimsesiz çocuklara yardım etmek için bu yola çıktılar." dedi.

Köse, Karadeniz ve Giresun'un misafirperverliğini gösterebilmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.