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        "Zlombol Rallisi"nin son durağı Giresun oldu

        Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi", bu yıl Giresun'da final yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:49
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        "Zlombol Rallisi"nin son durağı Giresun oldu
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        Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi", bu yıl Giresun'da final yaptı.

        Polonya merkezli olan ve yetimhanede yaşayan çocuklara yardım amacıyla düzenlenen organizasyon için Polonya'nın Katowice başta olmak üzere birçok şehrinden yola çıkan 850 araç ve yaklaşık 2 bin Zlombol üyesi kente ulaştı.

        Güre mevkisindeki plajlar bölgesinde Giresun Belediyesince hazırlanan alana Doğu Bloku üretimi özel araçlarıyla giriş yapan grup üyeleri törenle karşılandı. Burada Zlombol üyelerine yöresel yemekler ikram edildi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, gazetecilere, Zlombol'un çok uzun mesafede yardım amaçlı düzenlenen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Katılımcıların nostaljik araçlarla yaklaşık 3 bin kilometre yol katettiğini belirten Köse, "Araçları eski, motorları yorulmuş ama onların kocaman yürekleri var. Kimsesiz çocuklara yardım etmek için bu yola çıktılar." dedi.

        Köse, Karadeniz ve Giresun'un misafirperverliğini gösterebilmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Organizasyonun bölgenin tanıtımı için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Köse, Polonyalı misafirlerin ilerleyen günlerde Mavigöl, Giresun Adası ve yaylalar gibi turizm alanlarını gezeceğini, yöresel yemekleri deneyimleme fırsatı bulacağını söyledi.

        Köse, Zlombol üyelerinin Avrupa'da Giresun ve ülke için kültür elçisi olacağını belirtti.

        Zlombol dernek başkanı Martin Teslaf da kendileri için yapılan hazırlıklar karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek, kendilerine yardımcı olan tüm kurumlara ve emek veren kişilere teşekkür etti.

        Zlombol üyeleri, 3 gün boyunca Giresun'da kamp yapacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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