Giresun'da yamaçtan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın yamaçtan yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın yamaçtan yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
İlçenin Sakarya köyü Kunduz mevkisinde S.S. (69) idaresindeki 28 AEB 256 plakalı hafif ticari araç, yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki A.S. (74), E.Ç. (14) ve A.S. (59), kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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