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        Ticaret borsalarında 10 ayda 606 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 10 ayda 606 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:08
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        Ticaret borsalarında 10 ayda 606 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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        Ticaret borsalarında 10 ayda 606 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Mayıs ayları arasındaki 10 aylık dönemde borsalarda 606 bin 596 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem 126 bin 490 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 123 bin 120 tonla Ordu, 101 bin 875 tonla Giresun, 99 bin 393 tonla Düzce ve Bolu takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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