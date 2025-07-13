Tatil yaptığı oteldeki "kötü kokuyu" şikayet eden tüketiciye parasının yarısı iade edilecek

GÜLTEKİN YETGİN/TUNAHAN AKGÜN - Antalya'da konakladığı otelde "kötü koku" şikayetiyle Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvuran kişinin, ödediği konaklama ücretinin yarısının iadesine karar verildi.

Giresun'da yaşayan Doğan Bayrak, bir acente üzerinden 16 Ağustos 2024'te Antalya'da ailesiyle tatil yapmak için rezervasyon yaptırdı.

Ailesiyle otele gittiğinde "otelin temiz olmadığı ve lağım kokusu hissedildiğini" öne süren Bayrak, acenteyi arayarak rezervasyonunun iptalini talep ederek, ücretinin iade edilmesini istedi.

Acentenin olumsuz yanıt vermesi üzerine Bayrak, Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Gerçekleştirilen incelemede, otelde kanalizasyon arızası meydana geldiği ve giderildiği, lağım kokusunun ne kadar sürdüğünün ise belirsiz olduğu, koku kısa süreli de olsa tüketicinin konaklamasına olumsuz etki edeceği belirtildi.

Kokunun hangi alanları etkilediğinin tespit edilemeyeceği ve iptal edilen rezervasyon sebebiyle otelin yeni müşteri bulamayacağı ifade edilen karada, tüm bedelin iadesinin hakkaniyetli olmayacağına kanaat getirildi.

Tüketici Hakem Heyetince yapılan değerlendirme sonucu, rezervasyon bedeli 9 bin 560 liranın yarısı olan 4 bin 780 liranın tatil acentesi tarafından tüketiciye iade edilmesi kararlaştırıldı. - "Ücret iadesinin yapılamayacağını söylediler" Başvurusu 13 Haziran 2025'te sonuçlanan 39 yaşındaki Bayrak, AA muhabirine Antalya'da bir otelde konaklama süresinin bitmesi üzerine acente aracılığıyla Gazipaşa ilçesinde başka bir otel için rezervasyon yaptırdığını söyledi. Otele gittiğinde koku ve temizlik gibi olumsuzluklar nedeniyle rezervasyonu iptal ettirmek istediğini anlatan Bayrak, otelin rezervasyonu iptal edilse dahi ücret iadesinin olmayacağını kendisine bildirildiğini kaydetti. Bayrak, fotoğraflarda güzel görünen otele vardıklarında farklı bir durumla karşılaştıklarının altını çizdi. Otele rezervasyon iptali isteğini ilettiğinde acenteyle görüşülmesi gerektiği cevabını aldığını belirten Bayrak, "Acente de 'Otel ile görüşüp size döneceğiz' dedi ama döndüklerinde de ücret iadesinin yapılamayacağını söylediler. Ben de otelden Tüketici Hakem Heyetine başvuracağımı söyleyerek ayrıldım." diye konuştu.