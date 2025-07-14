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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Üzeyir Elmalı (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:40 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:40
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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Üzeyir Elmalı (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Teyyaredüzü Mahallesi'nde dün denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Elmalı, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Elmalı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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