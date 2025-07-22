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        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:16 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:16
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        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Tepeköy köyü mevkisinde Mert Yüksel yönetimindeki 28 NM 170 plakalı otomobil ile Ali Deniz yönetimindeki 34 GOU 22 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araç sürücüleri ile Ersin Bora, Sebahattin Topçu, Emine Gülaslan, Mustafa Topçu, İnci Aslan ve İlknur Aslan yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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