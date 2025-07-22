Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kazada, araç sürücüleri ile Ersin Bora, Sebahattin Topçu, Emine Gülaslan, Mustafa Topçu, İnci Aslan ve İlknur Aslan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Tepeköy köyü mevkisinde Mert Yüksel yönetimindeki 28 NM 170 plakalı otomobil ile Ali Deniz yönetimindeki 34 GOU 22 plakalı otomobil çarpıştı.

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