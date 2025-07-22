Giresun'da şarampole devrilen asfalt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Giresun'un Alucra ilçesinde asfalt yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giresun'un Alucra ilçesinde asfalt yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Hüseyin Gültekin idaresindeki 58 ADS 675 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, Alucra-Çamoluk kara yolunun Gürbulak köyü Elmalı Yaylası mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Asfaltın kamyonun kabinine dolması nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Gültekin, sağlık ekiplerince Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Gültekin, ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
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