Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da şarampole devrilen asfalt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

        Giresun'un Alucra ilçesinde asfalt yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:54 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da şarampole devrilen asfalt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Alucra ilçesinde asfalt yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Hüseyin Gültekin idaresindeki 58 ADS 675 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, Alucra-Çamoluk kara yolunun Gürbulak köyü Elmalı Yaylası mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Asfaltın kamyonun kabinine dolması nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Gültekin, sağlık ekiplerince Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahalenin ardından Gültekin, ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'da, İzmir'de ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, İzmir'de ve Eskişehir'de yangın
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!

        Benzer Haberler

        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Giresun'da "Çakıldak Fındık"tan yeni çeşit elde etme projesi sürüyor
        Giresun'da "Çakıldak Fındık"tan yeni çeşit elde etme projesi sürüyor
        Giresun'da bir kişi, tartıştığı amcasını silahla yaraladı
        Giresun'da bir kişi, tartıştığı amcasını silahla yaraladı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışı yapıldı
        Giresun'da, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışı yapıldı
        Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi
        Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi