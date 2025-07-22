Giresun'da bir kişi, tartıştığı amcasını silahla yaraladı
Giresun'da amcasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Giresun'da amcasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda C.S. ile yeğeni Z.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S, amcası C.S'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan C.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Z.S. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
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