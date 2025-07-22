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        Giresun'da bir kişi, tartıştığı amcasını silahla yaraladı

        Giresun'da amcasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:42
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        Giresun'da bir kişi, tartıştığı amcasını silahla yaraladı
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        Giresun'da amcasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda C.S. ile yeğeni Z.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S, amcası C.S'ye tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan C.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli Z.S. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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