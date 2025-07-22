Giresun'da bir kişi, tartıştığı amcasını silahla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda C.S. ile yeğeni Z.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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