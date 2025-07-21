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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:29
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, il jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında M.U'yu gözaltına aldı.

        Zanlının evi ile bahçesinde yapılan aramalarda 126 gram kubar esrar ve 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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