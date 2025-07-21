Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Zanlının evi ile bahçesinde yapılan aramalarda 126 gram kubar esrar ve 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, il jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında M.U'yu gözaltına aldı.

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