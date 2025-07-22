Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da "Çakıldak Fındık"tan yeni çeşit elde etme projesi sürüyor

        Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) sürdürülen proje kapsamında, "Çakıldak fındık" türünden verimli, geç yapraklanan ve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da "Çakıldak Fındık"tan yeni çeşit elde etme projesi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) sürdürülen proje kapsamında, "Çakıldak fındık" türünden verimli, geç yapraklanan ve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        FAE Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, Türkiye'de şu anda 23 fındık çeşidinin bulunduğunu, bunlardan 22'sinin kurum tarafından geliştirildiğini söyledi.

        Kurumun yeni fındık çeşitleri ortaya çıkarmak için araştırmalarını sürdürdüğünü belirten Bilgen, bunlardan birisinin de "Çakıldak fındık"tan yeni çeşit ya da çeşitlerin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

        Bilgen, çalışmaların 2015'te başlatıldığına ve uzun soluklu bir araştırma sürecinin olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İçerisinde verimli, meyve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirmek amacıyla Ordu'nun Ulubey, Kabadüz, Kabataş, Gölköy, Korgan, Aybastı ve Akkuş ilçelerinde 5 yıl boyunca incelemeler yapılmıştır. Çalışma neticesinde birbirinden farklı 18 çakıldak klonu tespit edilmiştir. Bu bitkilerden çoğaltma yapılmış ve 2023'ün sonbahar ayında FAE'de deneme parsellerine aktarılmıştır."

        - "Islah çalışmalarındaki ilk hedefimiz verimli çeşitlerin geliştirilmesi"

        Çakıldak klonunda toplam 135 bitkinin incelendiğini aktaran Bilgen, şunları kaydetti:

        "Bunların içerisinde genetik düzeyde farklı verim ve verim değerleri üstün olduğu belirlenen 18 çakıldak fındık klonu belirlenmiştir. Bunların 2020-2024 arasında araziden toplanması, çoğaltılması ve araziye dikilmesi gerçekleştirilmiştir. 2023 Aralık'ta FAE deneme parsellerinde araziye dikimleri gerçekleştirilmiştir. 2025'in Mart ayı içerisinde toprak seviyesinden 5 santimetre kesilerek, bitkilerin standardizasyonu sağlanmıştır."

        Bilgen, çakıldak klonları içerisinden verim ve verim değerleri yönüyle yüksek olanların belirleneceği vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Islah çalışmalarındaki ilk hedefimiz verimli çeşitlerin geliştirilmesi. Verimli, geç yapraklanan ve meyve kalitesi yüksek, meyve ağırlığı, beyazlama oranı olsun, randımanı yüksek çeşitleri elde etmek temel hedefimiz. 10 yıl sonunda yapmış olduğumuz meyve, fenolojik gözlem, çiçeklenme ve yapraklanma tarihleri izlenecek. Bu çalışmanın sonuncunda ise meyve ve verim kalitesiyle üstün olan yeni fındık çeşitlerimiz geliştirilmiş olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı

        Benzer Haberler

        Giresun'da bir kişi, tartıştığı amcasını silahla yaraladı
        Giresun'da bir kişi, tartıştığı amcasını silahla yaraladı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışı yapıldı
        Giresun'da, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışı yapıldı
        Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi
        Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi
        Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor
        Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor
        Espiye'de şehit ve gaziler anıldı
        Espiye'de şehit ve gaziler anıldı