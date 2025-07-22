Giresun'da "Çakıldak Fındık"tan yeni çeşit elde etme projesi sürüyor

Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) sürdürülen proje kapsamında, "Çakıldak fındık" türünden verimli, geç yapraklanan ve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

FAE Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, Türkiye'de şu anda 23 fındık çeşidinin bulunduğunu, bunlardan 22'sinin kurum tarafından geliştirildiğini söyledi.

Kurumun yeni fındık çeşitleri ortaya çıkarmak için araştırmalarını sürdürdüğünü belirten Bilgen, bunlardan birisinin de "Çakıldak fındık"tan yeni çeşit ya da çeşitlerin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Bilgen, çalışmaların 2015'te başlatıldığına ve uzun soluklu bir araştırma sürecinin olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçerisinde verimli, meyve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirmek amacıyla Ordu'nun Ulubey, Kabadüz, Kabataş, Gölköy, Korgan, Aybastı ve Akkuş ilçelerinde 5 yıl boyunca incelemeler yapılmıştır. Çalışma neticesinde birbirinden farklı 18 çakıldak klonu tespit edilmiştir. Bu bitkilerden çoğaltma yapılmış ve 2023'ün sonbahar ayında FAE'de deneme parsellerine aktarılmıştır."