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        25 yıldır kullandığı sigarayı Sağlıklı Hayat Merkezinde bıraktı

        Giresun'da, 25 yıldır sigara kullanan 46 yaşındaki Hasan Görgün, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle bağımlılığına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:59
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        25 yıldır kullandığı sigarayı Sağlıklı Hayat Merkezinde bıraktı
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        Giresun'da, 25 yıldır sigara kullanan 46 yaşındaki Hasan Görgün, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle bağımlılığına son verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran Görgün'ün, kendisine verilen farmakolojik ve psikolojik desteklerle sigarayı hayatından çıkardığı belirtildi.

        Sigarayı bıraktıktan sonra öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerinin azaldığını, daha rahat hareket edebildiğini belirten Görgün, herkesi sigarayı bırakmaya davet etti.

        Sigara Bırakma Polikliniği sorumlu hekimi Dr. Dina Kaya ise sigara tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına yol açtığını, akciğer başta olmak üzere kadınlarda meme ve rahim, erkeklerde prostat, mesane ve pek çok kanser hastalığı ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

        Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezine davet eden Kaya, tütün bağımlılarına gerek farmakolojik gerekse psikolojik tedavi desteği sağladıklarını aktardı.

        Kaya, verilen tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirterek, "Bırakmak için geç mi kaldınız? Asla geç değil. Hangi yaşta olursanız olun sigarayı bıraktığınızda sağlıklı ve kaliteli yaşam süreniz artacaktır. Bırakmak için en iyi zaman şimdidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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