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        Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 21:07 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:07
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        Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Züfer Okay yönetimindeki 28 AAB 438 plakalı otomobil, Bektaş Yaylası yolu Şemsettin mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki Burak Savaşkan, Sevgi Okay, Mustafa Kayra ve Nehir Yeşiltepe yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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