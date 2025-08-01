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        Espiye'de Kur'an kursu öğrencilerine sosyal konularda eğitim verildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılık ve sosyal konuları içeren eğitimler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:48 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:51
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        Espiye'de Kur'an kursu öğrencilerine sosyal konularda eğitim verildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılık ve sosyal konuları içeren eğitimler düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü toplantı salonunda organize edilen eğitimde, mahremiyet, zararlı alışkanlık, bağımlılık, çevre ahlakı, arkadaşlık bilinci, akran nezaketi, teknoloji kullanımı ve sigara konularında öğrenciler bilgilendirildi.

        Eğitimlere katılan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, çocuklara zararlı alışkanlıklardan uzak durup kitap okumalarını ve spor yapmalarını tavsiye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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