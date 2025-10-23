Bulancak'ta ilçe tarihine yönelik konferans düzenlendi

Bölgesel kimliğinin oluşumunda geçmişten bugüne yaşanan tarihi ve sosyo-kültürel değişimlerle ilgili akademik çalışmaların ele alındığı konferansa, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bulancak Belediyesince, belediyeye ait düğün salonunda organize edilen konferansta tarihçi, yazar Prof. Dr. Feridun Emecen ile araştırmacı yazar Ayhan Yüksel katılımcılara ilçe tarihiyle ilgili bilgiler verdi.

