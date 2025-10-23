Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bulancak'ta ilçe tarihine yönelik konferans düzenlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde bölge tarihine ilişkin konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulancak'ta ilçe tarihine yönelik konferans düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Bulancak ilçesinde bölge tarihine ilişkin konferans gerçekleştirildi.

        Bulancak Belediyesince, belediyeye ait düğün salonunda organize edilen konferansta tarihçi, yazar Prof. Dr. Feridun Emecen ile araştırmacı yazar Ayhan Yüksel katılımcılara ilçe tarihiyle ilgili bilgiler verdi.

        Konferansta, kültürel mirasın korunması ve tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerine sunum yapıldı.

        Bölgesel kimliğinin oluşumunda geçmişten bugüne yaşanan tarihi ve sosyo-kültürel değişimlerle ilgili akademik çalışmaların ele alındığı konferansa, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Espiye'de üniversite öğrencileri fidan dikti
        Espiye'de üniversite öğrencileri fidan dikti
        PTT, Giresun'da 185. müşterisine pul kataloğu hediye etti
        PTT, Giresun'da 185. müşterisine pul kataloğu hediye etti
        Görele'de konserve mama kutularından kuşlara yuva yapıldı
        Görele'de konserve mama kutularından kuşlara yuva yapıldı
        Baba ile kızı camilerin duvarlarını el emeği işlemelerle süslüyor
        Baba ile kızı camilerin duvarlarını el emeği işlemelerle süslüyor
        Espiye'de gazilere yönelik gezi etkinliği düzenlendi
        Espiye'de gazilere yönelik gezi etkinliği düzenlendi
        Güce ve Yağlıdere'de yeni spor tesisleri yapılacak
        Güce ve Yağlıdere'de yeni spor tesisleri yapılacak