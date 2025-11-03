Giresun Belediyesi'ne araç desteği sağlandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Başkonsolosluğunca Giresun Belediyesi'ne araç desteği sağlandığı belirtildi.

Giresun Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, TBB ve Japonya Japonya Başkonsolosluğu'nca hibe edilen arama kurtarma ve vidanjör tipi araçların belediye araç parkına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, araçların TBB'nin yerel yönetimlere yönelik destek programı kapsamında hibe edildiği bilgisi paylaşıldı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, yapılan hibelerin kent halkı adına büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu destekler, belediyemizin hizmet kalitesini ve afetlere hazırlık gücünü önemli ölçüde artıracaktır. Gerek hibeler, gerekse kendi imkanlarımızla kazandığımız araçlarla araç parkımızı oldukça güçlendirdik. Güçlendirmeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.