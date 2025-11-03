Espiye'de "Başarıyı Artırma Eylem Planları ve Ortak Sınavlar Değerlendirme" toplantısı düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yaptığı konuşmada, Espiye'de eğitim ve öğretim kalitesini artırarak öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, eylem planı doğrultusunda yapılan çalışmalar ve yapılacak ortak sınavlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

