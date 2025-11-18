Giresun'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Giresun'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çıtlakkale Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında O.Y. ve H.Y. ile Selahattin U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin U. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Selahattin U. ilk müdahalenin ardından ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.
