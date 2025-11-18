Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Giresun'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:10 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:10
        Giresun'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Giresun'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Çıtlakkale Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında O.Y. ve H.Y. ile Selahattin U. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin U. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Selahattin U. ilk müdahalenin ardından ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

