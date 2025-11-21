Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da "5. Kitap Fuarı" açıldı

        Giresun Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen Giresun Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

        Giriş: 21.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:58
        Giresun'da "5. Kitap Fuarı" açıldı
        Giresun Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen Giresun Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarda, ziyaretçiler farklı türlerdeki kitaplara ulaşma imkanı bulacak. Ayrıca söyleşi ve imza günleri etkinlikleriyle yazarlar okuyucularla bir araya gelecek.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın "bir kitap, bin hayal" sloganıyla kapılarını açtığını söyledi.

        Özellikle çocuklar ve gençlerin kitapla iç içe olmasının önemini vurgulayan Köse, "Okuma bilincinin güçlenmesini son derece önemsiyoruz. Bu fuar sayesinde toplumun her kesimini kültür ve sanat çerçevesinde bir araya getiriyor, şehrimizin kültürel zenginliğini daha da büyütmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Köse, tüm Giresunluları fuara davet etti.

        Giresun Vali Yardımcısı Alparslan Altınışık, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı fuar, 30 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.

