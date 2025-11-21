Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hedef "Yeşil OSB" olabilmek

        GÜLTEKİN YETGİN - Kullanılan enerjinin yüzde 17'sinin Güneş Enerji Sistemi (GES) ile karşılandığı Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretiminin artırılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:20
        Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hedef "Yeşil OSB" olabilmek
        GÜLTEKİN YETGİN - Kullanılan enerjinin yüzde 17'sinin Güneş Enerji Sistemi (GES) ile karşılandığı Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretiminin artırılması amaçlanıyor.

        Bulancak ilçesinde faaliyet gösteren 2. OSB'deki 37 firmadan 8'inin çatısına, devlet desteği de kullanılarak GES kuruldu.

        OSB'de kullanılan enerjinin yüzde 17'sine denk gelen enerji üretiminin, 2 firmada daha GES kurulumunun tamamlanmasıyla yüzde 27'ye çıkarılması bekleniyor.

        Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de son 23 yılda inşa edilen 180 OSB'den biri olduklarını söyledi.

        Yılmaz, 13 yıl önce 48 hektarda kurulan Giresun 2. OSB'de fabrikaların aktif çalıştığını belirterek "Tabii bu fabrikalar aktif olduğu sürece bölgede enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor." dedi.

        OSB'deki fabrikalarda 15 milyon kilovatın üzerinde elektrik tüketildiğini ifade eden Yılmaz, güneş enerjisinden yararlanılması noktasında çalışma yaptıklarını anlattı.

        "8 fabrikamızda, organize sanayi bölgemizde tüketilen elektriğin yüzde 17'sini güneş enerjisinden üretiyoruz." diyen Yılmaz, GES'lerin firmalar tarafından benimsendiğini, bu noktada devletin de önemli desteklerinin olduğunu dile getirdi.

        Giresun 2. OSB'nin "Yeşil OSB" olması yönünde bir çalışma yaptıklarına dikkati çeken Yılmaz, "Bir ekip ruhu içerisinde ISO:14001 ve ISO:50001 kalite yönetimi belgelerini kazandırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Enerjisini kendi üreten firmalara daha sıcak yaklaşıyorlar"

        Devlet desteğiyle fabrika çatısına GES kurulumu yapan firmanın yöneticisi Erdem Zere ise ormancılık makineleri üzerine imalat yaptıkları için çevreye de duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

        İmalatta kullandıkları makinelerin enerji maliyeti için 2 yıl önce GES kurduklarını belirten Zere, şöyle devam etti:

        "Özellikle katıldığımız Avrupa fuarlarında karbon ayak izi konusunda, yenilenebilir enerji ile makine üretimimizle ilgili çalışmalarımız oluyor. Bu tabii ki Avrupa çevresinde, alıcılarda, yatırımcılarda bizi tercih etme sebepleri oluyor. Bu konuda dünyada çevreye duyarlılık konusunda bir çalışma var. Enerjisini kendi üreten firmalara daha sıcak yaklaşıyorlar."

        Zere, saatte 100 kilovat enerji ürettiklerini dile getirerek "GES'i devreye aldıktan sonra fırın sistemlerinden forklift sistemlerine kadar her şeyi enerjiye dayalı hale getirdik. Buna rağmen hem enerjimizi karşılıyoruz hem de özellikle yaz aylarında fazla enerjimizi de satabiliyoruz." dedi.

        GES için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan yüzde 55 hibe aldıklarını aktaran Zere, geri kalan kısım için de indirimli bir krediden faydalandıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

