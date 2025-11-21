Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hedef "Yeşil OSB" olabilmek

GÜLTEKİN YETGİN - Kullanılan enerjinin yüzde 17'sinin Güneş Enerji Sistemi (GES) ile karşılandığı Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Bulancak ilçesinde faaliyet gösteren 2. OSB'deki 37 firmadan 8'inin çatısına, devlet desteği de kullanılarak GES kuruldu.

OSB'de kullanılan enerjinin yüzde 17'sine denk gelen enerji üretiminin, 2 firmada daha GES kurulumunun tamamlanmasıyla yüzde 27'ye çıkarılması bekleniyor.

Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de son 23 yılda inşa edilen 180 OSB'den biri olduklarını söyledi.

Yılmaz, 13 yıl önce 48 hektarda kurulan Giresun 2. OSB'de fabrikaların aktif çalıştığını belirterek "Tabii bu fabrikalar aktif olduğu sürece bölgede enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor." dedi.

OSB'deki fabrikalarda 15 milyon kilovatın üzerinde elektrik tüketildiğini ifade eden Yılmaz, güneş enerjisinden yararlanılması noktasında çalışma yaptıklarını anlattı.

"8 fabrikamızda, organize sanayi bölgemizde tüketilen elektriğin yüzde 17'sini güneş enerjisinden üretiyoruz." diyen Yılmaz, GES'lerin firmalar tarafından benimsendiğini, bu noktada devletin de önemli desteklerinin olduğunu dile getirdi.

"Özellikle katıldığımız Avrupa fuarlarında karbon ayak izi konusunda, yenilenebilir enerji ile makine üretimimizle ilgili çalışmalarımız oluyor. Bu tabii ki Avrupa çevresinde, alıcılarda, yatırımcılarda bizi tercih etme sebepleri oluyor. Bu konuda dünyada çevreye duyarlılık konusunda bir çalışma var. Enerjisini kendi üreten firmalara daha sıcak yaklaşıyorlar."

İmalatta kullandıkları makinelerin enerji maliyeti için 2 yıl önce GES kurduklarını belirten Zere, şöyle devam etti:

Devlet desteğiyle fabrika çatısına GES kurulumu yapan firmanın yöneticisi Erdem Zere ise ormancılık makineleri üzerine imalat yaptıkları için çevreye de duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Giresun 2. OSB'nin "Yeşil OSB" olması yönünde bir çalışma yaptıklarına dikkati çeken Yılmaz, "Bir ekip ruhu içerisinde ISO:14001 ve ISO:50001 kalite yönetimi belgelerini kazandırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zere, saatte 100 kilovat enerji ürettiklerini dile getirerek "GES'i devreye aldıktan sonra fırın sistemlerinden forklift sistemlerine kadar her şeyi enerjiye dayalı hale getirdik. Buna rağmen hem enerjimizi karşılıyoruz hem de özellikle yaz aylarında fazla enerjimizi de satabiliyoruz." dedi.

GES için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan yüzde 55 hibe aldıklarını aktaran Zere, geri kalan kısım için de indirimli bir krediden faydalandıklarını sözlerine ekledi.