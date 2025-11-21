Espiye'de çiftçiler TARSİM konusunda bilgilendirildi

Toplantıda, kahverengi kokarca, arılı kovan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortası ile prim destekleri konularında sunum yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğünce Soğukpınar beldesinde organize edilen toplantıda, sigorta sisteminin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

