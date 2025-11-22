Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:03
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Prolift Giresun Sanayispor, sahasında Ünye Kadın SK'yi 1-0 yendi.

        Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        Ev sahibi ekip, Zote Nina'nın 58. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

