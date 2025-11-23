Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 21:37 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:37
        Giresun'da serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Giresun'un Keşap ilçesinde serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyündeki bir serender, onarım sırasında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Adnan A, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

