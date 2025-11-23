Giresun'da serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Giresun'un Keşap ilçesinde serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyündeki bir serender, onarım sırasında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Adnan A, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
