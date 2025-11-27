Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Eynesil ilçesinde Gazze halkına destek amacıyla kermes düzenlendi.

Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mustafa Yüksel İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin organizesinde düzenlenen kermes, Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda gerçekleştirildi.

Kermeste satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir Gazze’ye gönderilecek.

-Espiye

Espiye Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte hazırlanan 50 fidan toprakla buluşturuldu.

Lise Müdürü Ekrem Cebeci, yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın mümkün olduğunu ifade ederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.