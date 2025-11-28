Espiye Meslek Yüksekokulu'nda tatbikat düzenlendi
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.
Okul bahçesinde düzenlenen tatbikata katılan öğrenciler, senaryo gereği araç yangını, trafik kazası, deprem ve binadan yaralı kurtarma çalışması yaptı.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ali Şükrü Cihan, yaptığı açıklamada, akademik yıl boyunca verilen teorik eğitimleri etkinlikle pekiştirdiklerini belirterek, "Burada öğrencilerimize iyi bir eğitim veriyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz, başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde itfaiye müdürlüklerinde hızlı bir şekilde adapte olabilmekteler." diye konuştu.
