        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye Meslek Yüksekokulu'nda tatbikat düzenlendi

        Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:34
        Espiye Meslek Yüksekokulu'nda tatbikat düzenlendi
        Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

        Okul bahçesinde düzenlenen tatbikata katılan öğrenciler, senaryo gereği araç yangını, trafik kazası, deprem ve binadan yaralı kurtarma çalışması yaptı.

        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ali Şükrü Cihan, yaptığı açıklamada, akademik yıl boyunca verilen teorik eğitimleri etkinlikle pekiştirdiklerini belirterek, "Burada öğrencilerimize iyi bir eğitim veriyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz, başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde itfaiye müdürlüklerinde hızlı bir şekilde adapte olabilmekteler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

