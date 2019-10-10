Giresun’da “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” eğitimi düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun’da “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” eğitimi düzenlendi

İHA

Giresun’da “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” eğitimi düzenlendi

Giresun’da yerel gazete mensuplarına, Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütmekte olduğu Demokrasi için MedyaMedya İçin Demokrasi programı kapsamında 'Dijitalleşme ve Gazetecilik, Basın Hukuku, Medya ve Demokrasi” başlıklı eğitim programı düzenlendi.
Giresun Gazeteciler Derneği’nin organizasyonunda düzenlenen konferansa Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişan, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, gazeteciler ve Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri katıldı.
Programın açılışında konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazetecilik mesleğinin giderek güven ve kişilik kaybına uğradığını söyledi.
Bilgin, “Gazeteciler sadece olaylara kendi gözleriyle bakmaz, yüz binlerin gözü, kulağı sesidir. Böyle olunca en güvenilir meslek olması gerekirken ne yazık ki yapılan araştırmalarda siyasetçilerden sonra güvensizlik olarak ikinci sırada yer almıştır. Gazeteciler yandaş, candaş sıfatlarıyla anılmaktadır. Gazeteci yandaş, candaş işe o gazeteci olamaz. Gazetecinin tek bir sıfatı olmalıdır o da doğruluktur. Bu mesleği yapmayı isteyen gençlere önem veriyorum. Şuan yapılan gazetecilik evrensel ilkelerle yapılmıyor. Habere yorum, iltifat girmez. Körü körüne eleştiri de girmez” ifadelerini kullandı.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Bayraktutan “Dijitalleşme ve Gazetecilik”, Av. Tuncay Alemdaroğlu “Basın Hukuku”, Medya için Demokrasi Programı Ulusal Komite Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar “Demokrasi için Medya” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.
Program sonunda katılımcılara plaketler takdim edildi.

GİRESUN

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:25
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GZO Başkanı Nurittin Karan:“Fındıkta geçen yıla oranla ihracat artışı yaşandı”
YEREL HABERLER GZO Başkanı Nurittin Karan:“Fındıkta geçen yıla ...
Giresun için ASKON ve GTSO’dan dayanışma
YEREL HABERLER Giresun için ASKON ve GTSO’dan dayanışma
Giresun İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci: “Kızılkaya, maden sahası değil, Doğal Tabiat Parkı olsun”
YEREL HABERLER Giresun İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci: ...
Bulancak doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Bulancak doğalgaza kavuşuyor
Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
Giresun’da ‘fındık ve çikolata’ konuşuldu Giresun Ticaret Borsası ile İtalya’nın Torino Ticaret Odası 'Odalararası İşbirliğinin Artırılması ile Giresun'da Fındık Katma Değerinin Yükseltilmesi Projesi' kapsamında bir araya geldi
YEREL HABERLER Giresun’da ‘fındık ve çikolata’ konuşuldu Giresun ...
Serbest piyasadaki fındık fiyatı meclis gündeminde İl Genel Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu raporuna göre, serbest piyasada arz ve talep dengesizliği fındık fiyatının düşmesine neden oluyor
YEREL HABERLER Serbest piyasadaki fındık fiyatı meclis gündeminde İl ...
'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyorlar
YEREL HABERLER 'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X