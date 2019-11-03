Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Şişman idaresindeki 28 YB 036 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarparak durabildi. Araç sürücüsü Şişman, olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili incele başlatıldı.
GİRESUN
03 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 05:26
- GÜNEŞ 06:52
- ÖĞLE 12:15
- İKİNDİ 15:02
- AKŞAM 17:28
- YATSI 18:49