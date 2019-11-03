Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

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Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Şişman idaresindeki 28 YB 036 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarparak durabildi. Araç sürücüsü Şişman, olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili incele başlatıldı.

GİRESUN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:26

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