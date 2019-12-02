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Sacit Ali Eren: “Giresunspor, Giresun’un takımı değilmiş gibi davranılıyor”

İHA

Giresunspor'a yeterince destek verilmediğini söyleyen Başkan Sacit Ali Eren, "Haftanın 4 günü Ankara'dayım ve sanki orada Giresunspor, Giresun'un takımı değilmiş gibi davranılıyor. Giresunspor, bu şehrin en büyük markasıdır. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez" dedi.

Sacit Ali Eren: “Giresunspor, Giresun’un takımı değilmiş gibi davranılıyor”

Giresunspor'a yeterince destek verilmediğini söyleyen Başkan Sacit Ali Eren, “Haftanın 4 günü Ankara’dayım ve sanki orada Giresunspor, Giresun’un takımı değilmiş gibi davranılıyor. Giresunspor, bu şehrin en büyük markasıdır. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez” dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Başkan Sacit Ali Eren, düzenlediği basın toplantısı ile hem ligi hem de kulübün içinde bulunduğu süreci değerlendirdi. Eren, yeşilbeyazlı ekibin İçişleri Bakanlığı'na şikayet edildiğini belirterek, “Öyle bir linç kampanyası içerisindeyiz ki kulübümüzü şikayet ettiler. Kendi şehrimizin insanları gittiler, kulübümüzü şikayet ettiler. Neden etmişler? Kulüpte yanlış işler yapıldığını, futbolcudan para alındığı gibi bir sürü şeyle İçişleri Bakanlığı'na şikayet edilmiş. Kulübe inceleme geldi, iki aydır incelemeden geçtik ve ben aylardır susuyorum. Yapılan incelemede 3 makbuz yanlış yazıldı diye 3 bin lira ceza yedik. Bu süreçte insanlar neyin peşinde? Böyle bir süreçte bu kadar düzgün yönetilen bir kulüp daha yoktur ama bizim insanlarımız bir linç kampanyası peşinde. Ben bunu anlamıyorum. Eğer Giresunspor’dan başarı istiyorsanız biz de birlik beraberlik istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kulübe verilen araziyi elimizden aldılar”
“Geldiğimiz günden bu yana vekillerimizin, valimizin yanına gidiyorum ama bir sonuç alamıyoruz” diyen Eren, “Bildiğiniz gibi benden önceki ve benim de içinde bulunduğum yönetimde Giresunspor’a tahsis edilen bir tane akaryakıt arazisi vardı. Bu arazi Giresunspor’a verildiğinde ham bir araziydi ve o zamanki yönetim buraya akaryakıt istasyonu ruhsatı aldı, dükkan ruhsatı aldı. Çok değerli bir hale getirdi. Giresunspor’a katkı yapılacak dönemde orası bizim elimizden alındı” şeklinde konuştu.

Giresunspor’un, Giresun’un takımı değilmiş gibi davranıldığını kaydeden Sacit Ali Eren, şöyle devam etti:
“Haftanın 4 günü Ankara’dayım ve sanki orada Giresunspor, Giresun’un takımı değilmiş gibi davranılıyor. Giresunspor, bu şehrin en büyük markasıdır. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bunu bilmesi gereken insanlar bunun farkında değil. Geldiğimiz süreçte desteğe ihtiyacımız var. Oyuncularımıza 2 aydır maaş ödemesi yapamadık, primlerini ödüyoruz ama zamanla olacak fakat nereye kadar? Bundan önceki dönemlerde Giresunspor hiç bu kadar yalnız bırakılmadı.”
Sezon başında güçlü bir kadro kurduklarını da dile getiren Eren, hedefledikleri yere ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.
Eren, açıklamasının devamında geldikleri noktayı da değerlendirerek, “Son 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Aslında sezon boyu ortalamamızın böyle gitmesini beklerken sezon başı aldığımız yaralardan dolayı şu anda orta sıralardayız ama ilerleyen haftalarda inşallah bu çıkışımızı devam ettireceğiz. Hakan hocayla birlikte takımımız inanılmaz bir kan uyumu yaşadı, Hakan hocam takıma ilaç oldu ve çok iyi bir uyum var” dedi.

“En azından playoff hattında olacağız”
Futbolcuların zor şartlar altında mücadelelerini sürdürdüğünü vurgulayan Eren, “Oyuncu gurubumuzda da gerçekten zor şartlar altında devam etmemize rağmen çok karakterli ve düzgün oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Bu sezon yani tüm zorluklara rağmen tüm güçlerini, emeklerini sahaya yansıtıyorlar. İnşallah sezonu Giresunspor hedeflediği yerde bitirecek. En azından playoff hattında olacağız, hedefimiz bu” değerlendirmesinde bulundu.

GİRESUN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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