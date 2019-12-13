Denizde erkek cesedi bulundu

Giresun’un Espiye ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Köyü mevkiinde deniz yüzeyinde bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Deniz üzerine yapılan ışıklandırma sonucu görünen cismin ceset olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla kıyıya alınan ve 4045 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRESUN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:03

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