DSİ tarafından Giresun Aksu Vadisi’ne yapılan rekreasyon ve rehabilitasyon projesi tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü, baraj, gölet ve taşkın kontrol projelerinin yanı sıra, doğa ile ilgili tahribatların önüne geçmek ve halkın huzur içinde vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak maksadıyla, Rekreasyon ve Rehabilitasyon çalışmalarını da bütün hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, tarafından Aksu Vadisi’nde yapılan rekreasyon ve rehabilitasyon projesinin tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “GiresunDereli Alancık Köyü Tarım Arazileri ve Yerleşim Yerleri, Aksu Deresi Taşkın Kontrol İnşaatı kapsamında projelendirilen Giresun Aksu Vadisi’ne yapılan rekreasyon ve rehabilitasyon projesi tamamlanarak, geçici kabul aşamasına gelindi. Söz konusu proje ile Giresun ilimize yakışan bir yatırım daha halkımız ile buluşmuş oldu. Projenin şev üstü kısmındaki imalatlar da ilgili kurumlarca tamamlandıktan sonra tamamen halkımızın kullanımına hazır hale gelecektir” dedi.

GİRESUN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.