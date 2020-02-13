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Görele’nin kurtuluş hikayesini ıslık dili ile anlattılar

İHA

Giresun'un Görele ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümünü etkinliklerle kutluyor. Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği ise etkinlik kapsamında 102 yıl önce verilen mücadeleyi bölgede ' kuşdili' olarak bilinen 'ıslık dili' ile etkinliğe katılanlara anlattılar.

Görele’nin kurtuluş hikayesini ıslık dili ile anlattılar

Giresun’un Görele ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümünü etkinliklerle kutluyor. Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği ise etkinlik kapsamında 102 yıl önce verilen mücadeleyi bölgede ‘ kuşdili’ olarak bilinen ‘ıslık dili’ ile etkinliğe katılanlara anlattılar.
Islık diliyle “Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlu olsun” cümleleri ile başladıkları etkinlikte hep bir ağızdan, “Zalimin karşısında Mazlumun yanındayız. Kudüs bizimdir, bizim kalacak” gibi sloganlarda attılar.
Görele Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalığa hitaben Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, “Düşmanlar geldikleri gibi gittiler, Kurtuluş Savaşında ve Görele ilçemizin İşgalinin kurtuluşunda Islık Dili ile haberleştik. Bu dil bizim için çok önemlidir çünkü Rus işgalinde hiç kimse anlamazken Göreleliler bu dili kullanarak planları yapmışlar, düşmana cephe almışlar ve kahramanca savaşmışlar” ifadeleri ile işgale karşı verilen mücadelede ıslık dilinin önemini anlattılar.
Islık dili ile yaptıkları gösterinin ardından Dernek Başkanı Şeref Başkan yaptığı açıklamada, ”Bugün burada Görele’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlamak için toplandık. 102 yıl önce Görele ilçemizi ve bölgemizi işgale kalkışan düşmanlar geldikleri gibi arkalarına bakmadan gittiler. Milletimiz düşmanlara karşı mücadele ederek hem vatanını savundu hem de işgalleri önlediler. Milletimiz bölgemizi işgale kalkışanları hiçbir zaman unutmadı, bundan sonrada unutmayacak. Islık Dili hem Kurtuluş Savaşında hem de Görele ilçemizin düşman işgali kurtuluşunda kullanılmıştır. Babaannem ve dedem bölgemizin düşman işgalinde Islık Dili ile haberleşerek düşmanlara karşı siper olmuşlar. Atalarımız Islık Dili ile düşman geliyor diye birbirlerine haber ederek düşmana karşı siper olmuşlar ve düşmanları yenmişlerdir” dedi.
Konuma sonrası toplu olarak Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği başkanı Şeref Başkan ve üyeleri Islık Dili ile vatandaşalar selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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