2019 yılında Giresun'u yaklaşık 700 bin turist ziyaret etti

2019 yılında Giresun'u yerli ve yabancı olmak üzere geceleyen ve günübirlik olmak üzere yaklaşık 700 bin turist ziyaret etti.

2019 yılında yaklaşık 130 bin turist tesislerde konaklama yaparken, tesislere giren ancak konaklamayan yaklaşık 200 bin turist, günü birlik gelip, dönenlerin sayısının ise yaklaşık 350 bin kişi olduğu belirtiliyor. Kuzalan şelalesi, Mavi Göl, Giresun Kalesi ve Giresun adasının en çok turist çeken bölgeler olduğu belirtilirken tarihi Zeytinlik evlerinin de Giresun'u cazibe merkezi kılan önemli destinasyonlardan birisi olarak göze çarptığı görülüyor.



Otellerin sezon rezervasyonları dolmak üzere

2020 yılı yaz sezonunda otellerin doluluk oranlarının şimdiden %90’ın üzerinde olduğu Giresun’da gastronomi konusu ise son yıllarda popülaritesini her geçen gün artırıyor. Giresun’un Yöresel yemeklerinin Karadeniz bölgesinde özel bir yeri olduğu belirtilirken Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

İmar planı çalışmaları devam ediyor

5 adet yayla turizm merkezi bulunan Giresun’un, 2000 metre üzerinde bulunan yaylalarında kış turizmiyle ilgili olarak Kültür Turizm İl Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor. DOKAP tarafından İller Bankasına 3 turizm merkezinin imar planlarının hazırlandığı vurgulandı. Hazırlanan planlar sonrası yatırıma hazır doğa turizmi merkezlerinin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

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