Giresun’da selden zarar gören okullar eğitime hazırlanıyor

Giresun'da yaşanan sel felaketinde iki okul, bir öğrenci yurdu, bir öğretmen evi bir de Halk Eğitim Merkezi zarar gördü.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, sel felaketinin yaşandığı ilçelerindeki okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan tespitler sonucu selden en çok zarar gören Dereli ilçesinde öğretmenevi, Halk Eğitim Merkezi ve bir hizmet aracı zarar görerek kullanılmaz hale geldi. Bu bina dere yatağından olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından önceki gün yıkıldı.

Bunun dışında Doğankent ilçesinde ise Çok Programlı lise ve öğrenci yurdu binasıyla, bir anaokulu zarar gördü. Okulların açılması planlanan 21 Eylül tarihine kadar temizliği ve gerekli çalışmaları yapılarak hazır hale getirilecek.

Öte yandan Doğankent ilçesinde selden zarar gören okulların temizlenmesi ve bakımı için ilçedeki öğretmenlerin gönüllü çalıştıkları da ifade edildi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından okulların açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin "Bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibimiz de Giresun'da felaketten etkilenen okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürüyor. Okullarımız el birliğiyle en kısa sürede hazır olacak" açıklamasını yaptı.

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