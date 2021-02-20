TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Ankaraspor: 0 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Giresunspor, sahasında Ankaraspor’u 10 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Ankaraspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Caner Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10
58. dakikada sol kanattan Hüsamettin’in gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Balde'nin ceza yayından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada Ankaraspor’da Umar’ın pasında meşin yuvarlakla buluşan Erdem'in ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.
Stat: Çotanak
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Fevzi Erdem Akbaş
Giresunspor: Onurcan xx, Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Eren xx (Erol Can dk. 59 xx), Nalepa xx (Uzodimma dk. 73 x), Balde xx, Sergen xx, Sergio Antonio xx (Kerem dk. 90 ?), Hayrullah xx, Caner Hüseyin xxx
Yedekler: Tolgahan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Ankaraspor: Osorio xx, Ali xx (Aydın dk. 83 ?), Halil İbrahim xx (Erdem dk. 46 xx), Mahmut xx (Engin dk. 46 xx), Tevfik xx, Doğukan xx (Barış dk. 68 x), Olatunbosun xx, Mudimu xx, Ercan xx, Levent xx, Pedersen xx (Umar dk. 56 xx)
Yedekler: Berk, Gökhan, Blagojevic
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Caner Hüseyin Bağ (dk. 17) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Mahmut Akan, Abdulrahman Umar (Ankaraspor), Sergio Da Luiz Junior, Sergen Piçinciol, Michal Jan Nalepa (Giresunspor)
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