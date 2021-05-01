Giresun’da kayıp yaşlı kadın bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde 3 gün önce evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 58 yaşındaki Zahide Atmacaoğlu Dalman bugün evinden yaklaşık 10 kilometre mesafedeki bir fındık bahçesindeki kulübede bitkin halde buldu.

İlçenin Kaynar Köyü’ndeki evinden geçtiğimiz Perşembe günü ayrılan ve bir daha kendinden haber alınamayan Zahide Atmacaoğlu Dalman’ın bulunması için jandarma, AKUT ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı. 3 gündür sürdürülen arama çalışmalarının sonucunda Dalman, evinden yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Güneybaşı Köyü sınırları içindeki bir fındık bahçesi içerisindeki kulübede bulundu. Oldukça yorgun ve bitkin halde bulunan yaşlı kadına ilk olarak yakınlardaki bir evde yemek ve su verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Zahide Atmacaoğlu Dalman’ın zihinsel engelli olduğu ve kendisini arayan ekiplerden korktuğu için devamlı yer değiştirerek saklandığı öğrenildi.

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