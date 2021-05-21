Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi

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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TİREBOLU (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Tirebolu ilçesinde sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi helikopterin motor arızası giderildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetler'ine ait, içinde 6 personelin bulunduğu Mİ-17 tipi helikopter, dün saat 19.00 sıralarında motor arızasıyla nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkisine zorunlu iniş yaptı. Amasya´nın Merzifon Hava Üssü´ne gittiği belirtilen helikopterin personeli, Valilik tarafından ilçede misafir edildi. Mürettebat, sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Kumsaldan kalkış yapan helikopter, 50 metre mesafedeki Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki cebe alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dubarla çevirdiği alana araç ve yaya girişe izin vermedi. Arızası onarılan helikopterin, havalanarak bölgeden ayrılması bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Tirebolu Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-05-21 14:37:14



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