2021 yılı fındık alımları 1 Eylül'de başlıyor

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 2021 yılı fındık alım kampanyasını 1 Eylül’de başlatıyor. Randevu sistemiyle yapılacak olan alımlar için üreticiler 23 Ağustos itibariyle randevu almaya başlayabilecekler.

TMO’dan yapılan açıklamada, ilk etapta 18 noktada fındık alımlarının yapılmaya başlanılacağı, talep olması halinde bu sayının 60’a kadar çıkarılabileceği belirtildi.

TMO kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağını belirterek, alım esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini belirtti.

Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacak.

TMO’dan yapılan açıklamada ,eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin kesinlikle satın alınmayacağı belirtildi. TMO tarafından alınan ürün bedeli ödemeleri 21 gün içerisinde yapılacak. Üreticiler randevularını internet üzerinden müracaat ederek alabilecekler.

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