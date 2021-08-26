İspanya'da gemide zehirlenip ölen kaptan, 2 gün sonra izne gelecekti



Aleyna KESKİN/GİRESUN, (DHA)İSPANYA açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide tank temizliği sırasında 2 mürettebatla birlikte zehirlenerek ölen kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) memleketi Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinde yas var. Kaptan Akdeniz'in 2 gün sonra izinli olarak memleketine gelmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

İstanbul merkezli Akar Gruba ait Liberya bayraklı Global Lake isimli gemide dün gece kargo tank temizliği sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. İlk müdahaleye rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz ile güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze hayatını kaybetti, 1 gemici ise hastaneye kaldırıldı.

Gemi kaptanı Ahmet Akdeniz'in acı haberi memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Bekar olan Akdeniz'in 2 gün sonra izinli olarak memleketine gelmek için hazırlık yaptığı bildirildi.

Ahmet Akdeniz´in ağabeyi Hüseyin Akdeniz, "Kardeşimin ölüm haberi bizi yıktı. 2 gün sonra gelecekti. Yolunu gözlüyorduk. Gemide tank temizlenirken mürettebattan baygınlık geçirenler olunca kurtarmak için tankere giriyor. Ancak başaramıyor. Çevresi tarafından çok sevilen biriydi, dünya iyisi bir insandı" dedi.

Türk denizcilerin cenazelerinin İspanya´daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye´ye gönderilmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Eynesil Aleyna KESKİN

2021-08-26 17:27:08



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