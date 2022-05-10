Dursun Özbek´ten memleketine 16 derslikli okul

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursun Özbek´ten memleketine 16 derslikli okul

DHA

Dursun Özbek´ten memleketine 16 derslikli okul


Gülsen Mutlu AKYOL/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA) Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın `bir okul yaptırın´ çağrısı üzerine memleketi Giresun´un Şebinkarahisar ilçesinde annesi Kezban ile vefat eden babaları Hasan Özbek adına yaptıracağı 16 derslikli 480 öğrenci kapasiteli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin  temel atma töreni düzenlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın `bir okul yaptırın´ çağrısı üzerine Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Aydın Özbek, memleketi Giresun´un Şebinkarahisar ilçesinde annesi Kezban ile vefat eden babaları Hasan Özbek adına 480 öğrenci kapasiteli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptırmaya karar verdi. 16 derslikli okul için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İlçe Kaymakamı Faruk Doğru, Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende `Bu okulda çok güzel nesiller yetişecek, teşekkürler Dursun Özbek´ pankartı açan öğrenciler, Özbek´e teşekkür etti.Temel atma töreninde konuşan Dursun Özbek, memleketine okul yaptırmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Ben okumayı bilmeyen hasret duyan annenin evladı, okumaya nefer olan eğitim sever bir babanın oğluyum. Bu ilçeme eğitim adına bu okulu yaptırmaktan büyük gurur duydum keyif aldım" dedi.Konuşmaların ardından Vali Ünlü, Özbek kardeşlere kemençe, plaket ve tablo takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri tarafından okulun temeli atıldı.DHA-Spor Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar Gülsen Mutlu AKYOL
2022-05-10 18:06:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek’ten memleketine eğitim desteği
YEREL HABERLER Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek’ten ...
Giresun´da 214 kişinin etkilendiği suyun kaynağı araştırılıyor
YEREL HABERLER Giresun´da 214 kişinin etkilendiği suyun kaynağı ...
Giresun Belediyesi’nden Engelsiz Yaşam Merkezi
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nden Engelsiz Yaşam Merkezi
Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada yaralanmıştı, yine bir bıçaklı kavgada ağır yaralandı Bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada ...
Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
YEREL HABERLER Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
Balıkçılık çalıştayı öncesi, balıkçılar beklentilerini açıkladı
YEREL HABERLER Balıkçılık çalıştayı öncesi, balıkçılar ...
Giresun´da, 214 kişi sudan etkilendi
YEREL HABERLER Giresun´da, 214 kişi sudan etkilendi
Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada yaralanmıştı, yine bir bıçaklı kavgada ağır yaralandı Bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada ...
Giresun Belediyesi’nden “Anneler Günü” etkinliği
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nden “Anneler Günü” etkinliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.