Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Düzköy köyü mevkiinde Ufuk Teke yönetimdeki 28 AAU 178 plaka otomobil, kontrolden çıkarak sahil kesime devrildi.

Kazada araç sürücüsü Teke olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralanarak Giresun Üniversitesi Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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