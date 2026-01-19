Habertürk
        Giresun'da hayvanlarını otlatan çoban çığ altında kaldı | Son dakika haberleri

        Giresun’da hayvanlarını otlatan çoban çığ altında kaldı

        Giresun'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan 45 yaşındaki çoban Mustafa Yiğit için ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı

        Giriş: 19.01.2026 - 20:26 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:26
        Hayvanlarını otlatan çoban çığ altında kaldı
        Giresun'nun Güce ilçesinde saat 17.30 sıralarında çığ meydana geldi.

        Bölgede hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit, kar kütlesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yiğit için arama-kurtarma çalışması başlattı.

