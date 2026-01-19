Giresun’da hayvanlarını otlatan çoban çığ altında kaldı
Giresun'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan 45 yaşındaki çoban Mustafa Yiğit için ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı
Giriş: 19.01.2026 - 20:26 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:26
Giresun'nun Güce ilçesinde saat 17.30 sıralarında çığ meydana geldi.
Bölgede hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit, kar kütlesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yiğit için arama-kurtarma çalışması başlattı.
