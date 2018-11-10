Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekipte Abiola Dauda hat-trick yaparken, Giresunspor 3 puanı 4 golle aldı. Ev sahibi ekip ligde 5 hafta sonra 3 puana kavuştu.
Giresunspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 0
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Emre Uğur Uruç, Uğur Aslan Kuru, William Sery, Hüsamettin Tut, Kürşad Sürmeli, Michel Landel, Kağan Miray Bağış (Ozan dk. 67), Muhammed Ildız (Fatih Atik dk. 79), Said İd Azza (Volkan Okumak dk. 34), Abiola Dauda
Yedekler: Anıl Atağ, Ferhat Görgülü, Bahadır Erol, Husmani
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Sezer Gündüz, Fatih Taltuk, Ali Kemal Yılmaz (Abdullah Sezgin dk. 61), Hüseyin Topbaş, Melih Berat Aslan, Berk Kervankıran, Ahmet Karadayı, Fatih Kızılay (Toykan Topaz dk. 78) , Arif Bostancı
Yedekler: Ferhat Yılmaz, Doğukan Sabih
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Goller: Abiola Dauda (dk. 45+2, 79 ve 88), Uğur (dk. 65) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Arif, Doğukan ( Kardemir Karabükspor)
Hakemler: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak
Stat: Giresun Atatürk
MAÇTAN POZİSYONLAR
6. dakikada Muhammed´in pasına hareketlenen Kağan Miray sağ kanattan ceza sahasına girdi. Kaleci Furkan da kalesini terk etti. Kağan´ın vuruşunda top yan filelerde kaldı.
11. dakikada Landel´in pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed, Furkan´a çalım atmayı deneyince ayağındaki topu kaleci Furkan´a teslim etti.
40. dakikada Volkan´ın kullandığı köşe atışına arka direkte Kürşad dokundu, Kürşad´ın vuruşunda top yan direkten geri geldi.
45+2'. dakikada savunmadan ileri çıkan Uğur Arslan ceza sahası çizgisi üzerinde Arif tarafından düşürüldü ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Atışı Muhammed Ildız kullandı, barajdan dönen topu Abiola tamamladı ve yeşil beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi.
57. dakikada Kürşad´ın sol kanada yolladığı topu Volkan, Landel´e aktardı. O da Muhammed´i gördü, ancak bu oyuncunun vuruşu üstten auta gitti.
65. dakikada Volkan topu yerden ceza sahasına yolladı. Sezer topa müdahale edemeyince topu alan Uğur Arslan düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
79. dakikada Landel´in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Dauda´nın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.
87. dakikada Sery rakibinden topu kapıp Fatih Atik´e verdi. Fatih´in arka direğe ortasında topun gelişine çok iyi vuran Dauda, kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı.
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