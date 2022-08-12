KPMG hazırladığı 'Venture Pulse' raporunda, 2022 yılının 2'inci çeyreğinde küresel girişim yatırımları masaya yatırıldı. Dünya çapında girişim dünyasının karşılaştığı başlıca trendleri, zorlukları ve fırsatları vurgulayan üç aylık rapora göre devam eden jeopolitik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları ve artan enflasyon ve faiz oranları gibi faktörler nedeniyle küresel girişim yatırımları azaldı.



2021 yılının son çeyreğinde 207 milyar dolara ulaşan küresel girişim yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde 165 milyar dolara gerilemesinin ardından ikinci çeyrekte düşüşünü sürdürerek 120 milyar dolara kadar geriledi.

İkinci çeyrekte Amerika, Avrupa ve Asya'da yatırım miktarı düşse de 1 milyar doların üzerinde üç anlaşmanın gerçekleştiği ABD'nin girişim dünyası dayanıklılığını bir kez daha gösterdi.

EN YÜKSEK YATIRIMLAR ABD'DE

ABD merkezli Epic Games 2 milyar dolar, SpaceX 1.7 milyar dolar ve GoPuff 1.5 milyar dolarlık yatırımlar aldı. ABD dışında en fazla yatırım ise Almanya merkezli Trade Republic'in aldığı 1.15 milyar dolarlık yatırım oldu.

Bunu Hindistan merkezli Dailyhunt'un 805 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Kitopiin'in 714 milyon dolarlık ve İsviçre merkezli Climeworks'ün 650 milyon dolarlık yatırımları takip etti.



Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Şirket Ortağı Gökhan Kaçmaz; "Jeopolitik belirsizlikler ve küresel VC pazarının işlem hacmi ve sayısında yaşadığı düşüşle birlikte, teknoloji şirketleri zorlu bir dönemden geçiyor. Değerlemelerdeki düşüş ve teknoloji şirketlerinin piyasalarda zayıf performans göstermesi, ikinci çeyrekte halka arz faaliyetlerinde bir yavaşlamaya neden oldu. Yatırımcıların, portföy şirketlerine nakitlerini korumaları yönünde talimat verdiğini gözlemliyoruz. 2022 yılının üçüncü çeyreği için de benzer bir görünüm söz konusu, karlılık startup'lar için kritik önemde" yorumunda bulundu.

TEDARİK SORUNUNA ODAKLANAN GİRİŞİMLERE İLGİ ARTTI

Rapora göre, tüketici odaklı işletmelere yatırımcı ilgisi 2022'nin ikinci çeyreğinde azalırken birçok sektöre ilgi nispeten yüksek kaldı.

Şirketler devam eden tedarik zinciri sorununu çözmenin yollarını aradıkça tedarik zinciri ve lojistik sektörü de ciddi anlamada ilgi çekti.

Tedarik zinciri yönetimine odaklanan girişim yatırımcılarının ilgi gösterdiği diğer bir alan ise otomasyon oldu. Yatırımcılar sadece uzun mesafeli taşımacılık alanında değil aynı zamanda depolarda, çiftliklerde ve endüstriyel veya üretim tesislerinde kullanılacak otomatikleştirilmiş araçların geliştirilmesine ilgi gösterdi.

'UNICORN' GİRİŞİMLER TETİKTE

İkinci çeyrekte, küresel çapta 97 yeni unicorn (milyar dolarlık girişim) doğdu. Bu unicorn girişimlerin üçte birinden fazlasını ise fintech şirketleri oluşturdu.

Unicorn girişimlerin yarıdan fazlası Amerika'da bulunurken bu girişimlerin hemen hemen hepsi ABD merkezli. Sadece üç girişim Latin Amerika merkezli olup bunlar Brezilya'daki Unico ve Stark Bank ile Ekvador'daki Kushkiin şirketleri olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da ise 8 farklı ülkeden toplam 18 yeni unicorn çıktı. Bu ülkeler İngiltere, Almanya, Finlandiya, İsveç, Norveç, Hollanda, İsviçre ve İsrail oldu.

17 yeni unicorn da Asya'daki yedi ülkeden çıktı. Yeni unicorn sayısı geçmiş dönemlere kıyasla 2'inci çeyrekte sabit kalırken azalan yatırım turları 1 milyar dolarlık unicorn girişimlerin statülerini kaybetmelerine neden olabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi.

Bu nedenle 1 milyar dolar değerindeki unicorn girişimlerin statülerini korumak için yatırımcılara önemli tavizler verebileceği değerlendiriliyor.

DEĞERLEME TUTARLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ BASKI

Raporda, küresel çapta girişim dünyasını etkileyen jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin sayısı göz önüne alındığında, değerlemeler üzerinde aşağı yönlü baskının devam edeceği ve bunun da yatırım seviyelerinin düşmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca yatırımcıların anlaşmalara ilişkin durum tespitlerine daha fazla önem vereceğinden birçok bölgedeki girişim yatırımı anlaşmalarının tamamlanmasının muhtemelen daha uzun süreceğine de dikkat çekiliyor.

Bunlara karşın fintech sektörünün tedarik zinciri ve lojistik, siber güvenlik ve alternatif enerjiye ek olarak dünyanın birçok bölgesinde muhtemelen güçlü bir yatırım alanı olmaya devam edeceğine de yer veriliyor.

Ancak artan enflasyon ve faiz oranları göz önüne alındığında, tüketici odaklı şirketlerin girişim yatırımcılarının gözünde büyük olasılıkla bir miktar ilgili kaybedeceği öngörülüyor.



