Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg'in gençlerin daha 'akıllı' olduğunu söylemesi veya Paypal'in ortaklarından Peter Thiel'in 100 bin dolarlık finansman desteğini sadece 23 yaşın altındaki girişimcilere vermesi, girişimcilik yaşı ile başarıya ulaşmanın arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, teknolojinin kalbinin attığı Silikon Vadisi'nde bir süredir gençlerin fikirlerinin daha çok değer taşıdığı savunuluyor. Fakat bilim tarihine bakıldığında ise, gerçek başarıya orta yaşlarda ulaşıldığı görülüyor. Öyle ki, Nobel Ödüllü bilim adamlarının hemen hemen hepsi ilerleyen yaşlarında söz konusu ödüle layık görüldü. Bu durumda akıllara şu soru geliyor, start-up'lar birer istisna mı? Gelin birlikte bakalım.



KURUCULARIN ORTALAMA YAŞI 45



Amerikalı Profesör Benjamin Jones, ABD Nüfus Daire'sinden Javier Miranda ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Pierre Azoulay ile J. Daniel Kim isimli araştırmacıların elde ettiği verilere göre, çok hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin kurucularının ortalama yaşı 45.

Araştırmada, 50 yaşındaki bir girişimcinin başarılı olma şansının 30 yaşındaki rakibinden tam iki kat daha fazla olduğunu ortaya konuyor. Jones ve ekibinin 2.7 milyon şirket sahibini kapsayan araştırmasında, ortalama şirket kurulum yaşının 41.9 olduğu sonucuna varıldı.

Benjamin Jones, araştırmaya konu olan 2.7 milyon işletmenin içinde tüm sektörlerin olduğunu vurgulayarak, “Elde ettiğimiz verileri sadece bin adet start-up’a indirgediğimizde şirket kurulum yaşının çok daha erkene çekileceğini düşünüyorduk. Fakat elde edilen bulgular bizi yanılttı. Girişimcilerin kendi girişimlerini hayata geçirdikleri ortalama yaşın 45 olduğunu tespit ettik” dedi. Jones, girişimcilikte başarı olarak kabul edilen şirket satma (exit)işlemini gerçekleştirenlerin ortalama yaşının ise 46.7 olduğu bilgisini verdi. Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, büyüme potansiyeli çok hızlı olan şirketlerin kurucularının çoğunlukla 20’li değil, 40’lı yaşlarda olduğunu gösteriyor.



GENÇLER TEKNOLOJİDE ÖNDE



Benjamin Jones, gençlerin özellikle teknoloji alanında daha iyi girişimci olmalarının birden fazla nedeni olduğunu söylüyor.

Jones, “Genç girişimciler teknoloji çağının içinde doğdukları için, teknolojinin tüketici taleplerini nasıl karşılayabilecekleri daha iyi biliyorlar. Ayrıca, yirmili yaşlardaki kişilerin çoğunun bekar olduğu göz önüne alındığında mesleki anlamda risk alması daha kolaydır. Yaşı daha ileri olanların ise ailevi sorumlulukları girişimcilikte risk almalarının önüne geçer” dedi.

Profesör Jones, ileri yaşın getirdiği avantajlardan da söz ederek, “Orta yaş yada daha yaşlı olan bireyler, iş yürütme, liderlik ve problem çözme alanlarında on yıllardır tecrübe ediniyor. Gençlerin tüketim alışkanlıklarına uzak kalsalar bile, bu kişiler genç girişimlere göre iş fırsatlarını daha iyi okurlar” ifadesini kullandı. Jones, genç girişimlerin iş dünyası çevrelerinin orta yaştakiler kadar gelişkin olmadığını da hatırlatarak, finansmana erişimde gençlerin dezavantajlı olduğunun altını çizdi.



