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Girişimcilik Merkezi İzmir 'tarım' ile başlıyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle geçtiğimiz Şubat ayında kurulan Girişimcilik Merkezi İzmir'de, ilk girişimcilik programının tarım temasıyla başlayacağı açıklandı. 3 Mayıs'a kadar başvuru alacak olan programın, 18-35 yaş arası girişimcilere açık olacağı kaydedildi

Girişimcilik Merkezi İzmir 'tarım' ile başlıyor
HABERTURK.COM

Şubat ayında kapılarını açan Girişimcilik Merkezi İzmir'de ilk programın teması açıklandı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle hayata geçen merkez, ilk programının temasını tarım olarak belirledi. 3 Mayıs'a kadar başvuru alacak olan programın, 18-35 yaş arası girişimcilere açık olacağı kaydedildi.

İzmir'in sorunlarına genç girişimcilerle birlikte sürdürülebilir çözümler üretilmesi hedefi ile faaliyete geçirilen Girişimcilik Merkezi İzmir'de, kentin ihtiyaçları doğrultusunda her yıl farklı alanlarda programların yürütüleceği belirtildi.

Yaşar Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilecek olan programın ilk çağrı döneminde bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal lojistik, pazarlama ve markalaşma, tarımda bilişim ve teknoloji, kırsal kalkınma, kooperatifçilik vb. konularda yenilikçi fikir ve çözüm önerileri ile programa başvurulabilecek.

Üç aşamalı bir değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek program katılımcılarına mentor desteği, birebir danışmanlık, eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra ofis desteği de verilecek.

Yapılan açıklamaya göre, çalışma alanları, sosyal alanlar, toplantı odaları ve dinlenme bölümleri bulunan Merkez'de katılımcılar açık ofis mantığıyla çalışabilecek, iş dünyası liderleri, girişimciler, yatırımcılar ve ekosistem aktörleri ile düzenli olarak buluşmalar gerçekleştirecek. Program kapsamında katılımcıların Ar-Ge için gerekli donanımların bulunduğu Fabrikasyon Laboratuvarı İzmir'e erişimleri de sağlanacak.

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