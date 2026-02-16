Girona-Barcelona maçı için geri sayım başladı. La Liga'da liderlik yarışı kızıştı. Son olarak Real Sociedad'ı sahasında 4-1 yenen Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın 1 puan önünda zirveye yerleşti. Bu kapsamda Barcelona, Girona'yı mağlup edip liderliği geri almak istiyor. Peki, "Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Girona-Barcelona maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...