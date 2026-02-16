Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde Girona'nın konuğu oluyor. Liderliği Real Madrid'e kaptıran Katalan ekibi, zorlu Girona deplasmanında galip gelip tekrardan zirveye oturmak istiyor. Estadi Montilivi Stadı'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Girona-Barcelona maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Girona-Barcelona maçı için geri sayım başladı. La Liga'da liderlik yarışı kızıştı. Son olarak Real Sociedad'ı sahasında 4-1 yenen Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın 1 puan önünda zirveye yerleşti. Bu kapsamda Barcelona, Girona'yı mağlup edip liderliği geri almak istiyor. Peki, "Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Girona-Barcelona maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
GİRONA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Girona-Barcelona maçı 16 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak.
GİRONA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadi Montilivi Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.