Gırtlak Kanseri Nedir, Neden Olur ve Öldürücü Mü? - Gırtlak Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Gırtlak kanseri nedir? 0:00 / 0:00

Bu içeriğimizde sizler için gırtlar kanseri nedir, neden olur ve öldürücü mü? Gırtlak kanseri belirtileri ve tedavisi konularında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte gırtlak kanseri ile ilgili merak edilenler…

Gırtlak Kanseri Nedir

Gırtlak kanseri nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Gırtlakta ortaya çıkan kanser tümörü gırtlak kanserine karşılık gelmektedir. Çok fazla görülen kanser türlerinden biri olan gırtlak kanserinin temel nedenleri arasında sigara ve alkolün olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan gırtlağını devamlı kullanan yani çok fazla konuşması gereken kişiler de daha fazla risk altındadır.

Gırtlak Kanseri Neden Olur

Gırtlak kanseri neden olur sorusunun yanıtlanması risk faktörlerinin bilinmesiyle eş değerdir. İlk olarak alkol ve sigara kullanan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu söylemek mümkündür.

Gırtlak Kanseri Öldürür mü

Gırtlak kanseri öldürür mü sorusunun en basit yanıtı evettir. Yapılan araştırmalar gırtlak kanserine yakalananların en az yarısının yaşamını kaybettiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca gırtlak kanserinin teşhis edildiği evre de yaşam konusunda önemli bir yere sahiptir. Eğer ilk evrede kanser fark edilirse tedavinin ardından bu kişilerin en az beş sene daha yaşayacağı belirtilmiştir. Ancak dördüncü evrede kanser fark edildiğinde bu kişilerin yarısından fazlası yaşamını beş yıl içinde kaybetmektedir.

Gırtlak Kanseri Evreleri

Diğer kanser türleri gibi gırtlak kanserinde de dört evre bulunmaktadır. İlk ve ikinci evreler erken teşhis evresi olup tedaviye başlandığından başarılı olma oranı oldukça fazladır. Ancak üç ve dördüncü evrelerde artık kanser ciddi şekilde ilerlemiş hatta ses tellerini bile tahrip eden bir noktaya ulaşmıştır. Bu evrede kişi tedavi olsa bile başarı oranı çok düşüktür.

Gırtlak Kanseri Ameliyatı Tehlikeli mi

Gırtlak kanseri ameliyatı tehlikeli mi diye pek çok kişi tarafından sorgulanmaktadır. Bu ameliyatların yapılmasının temel amacı tümörlerin tamamen bölgeden temizlenmesidir. Hatta kanserin tekrar etmemesi için tümörün yakın olduğu sağlıklı dokulardan da bir kısmı garanti olsun diye alınmaktadır. Ameliyatın tehlikesi tümörün ilerleyişiyle orantılıdır. Tümör çok ilerlemişse ameliyatın sonunda kişi tamamen konuşma yetisini kaybedebilmektedir. Hatta gerektiğinde kişinin yaşamını korumak için gırtlak tamamen de alınabilmektedir. Bu durumda hastanın konuşma cihazı kullanması gerekebilmektedir.

Gırtlak Kanseri Belirtileri

Gırtlak kanseri belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Seste kısılma, nefeste daralma,

Yutkunmanın zorlaşması,

Boyun bölgesindeki ağrılar ve yaralar,

Boyunda elle fark edilen şişlikler,

Kulakların ağrıması,

Geçmeyen öksürükler,

İştahsızlığa bağlı kilo kaybetme,

Öksürükle gelen balgamın kanlı olması,

Yutkunurken takılma hissiyatı.

Gırtlak Kanseri Tedavisi

Gırtlak kanseri tedavisi için öncelikle kişinin genel sağlık durumu, kronik hastalıkları, kanserin hangi evrede olduğu ve ne kadar yayıldığı ile yaşı hesaba katılmaktadır. Bütün bunların değerlendirilmesinin ardından gerekirse ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi ilaçlarından destek alınmaktadır. Gırtlak kanserinin ilk evrelerde tedavi edilmesi çok daha kolaydır. Çünkü bu evrede kanser yüzeysel olup sadece ses telleriyle sınırlıdır. Bu ameliyatlar lazerle gerçekleştirilmektedir. Lenflere ve diğer organlara kanser yayıldığında yine pek çok faktör göz önünde bulundurularak tedavi yöntemi yeniden belirlenmektedir. Ameliyatın ardından kişide nefes alıp ve zorluğu oluştuğundan boyunda bir delik açılmakta ve bu bölgeden hasta soluk alıp verebilmektedir. Söz konusu delikler çoğunlukla kalıcıdır. Ancak özel bir şekilde görünmemeleri sağlanabilmektedir. Burada önemli olan hastanın daha fazla yaşamasının sağlanmasıdır. Radyoterapi ve kemoterapiyle de kanserin küçültülmesi hedeflenmektedir.

Kadınlarda Gırtlak Kanseri Belirtileri

Kadınlarda gırtlak kanseri belirtileri arasında; sesin kısılması, nefeste daralma, yutkunma güçlüğü, boğazın/kulakların ağrıması, öksürük esnasında kanlı balgam öne çıkmaktadır.