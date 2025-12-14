Gişe adına yoğun çaba

Sinema sektörü, son dönemde gösterime giren iddialı yapımların gişelere kısmi bir hareketlilik getirmesine rağmen, genel izleyici sayılarında geçen yılın bir hayli gerisinde kaldı. Pandemi sonrası her yıl kademeli bir toparlanma bekleyen sektör, rakamların düşüş trendine girmesiyle büyük bir endişe yaşıyor.

Veriler, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

SON 4 YILIN TÜRK VE YABANCI FİLMLERİN İZLEYİCİ SAYILARI ♦ 2022... 33.271.695 ♦ 2023... 29.058.773 ♦ 2024... 30.353.760 ♦ 2025... 25.400.626

Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından beklenti, sinema salonlarının doluluk oranının kademeli olarak artması yönündeydi.

Ne var ki izleyici sayısının beklenenin aksine düşüş göstermesi, sinema salonu işletmecilerini, yapımcıları ve dağıtımcıları derinden sarsıyor. Dijital platformlarla rekabet ve içerik kalitesi gibi faktörlerin etkisiyle izleyici sayısındaki bu gerileme, sektörün geleceği hakkında kritik soruları beraberinde getiriyor.

Gişe rakamlarını, sinema sektörünün omurgasını oluşturan Türk yapımları üzerinden mercek altına aldığımızda, genel tablonun hiç de iç açıcı olmadığı ve izleyici kaybındaki temel nedenin yerli sinemadaki yapısal sorunlar olduğu görülüyor. %16.3'lük genel izleyici düşüşünün en kritik kaynağı, pandemi öncesi gişelerin dinamosu olan Türk filmlerine olan ilginin azalması. Yabancı yapımların belirli bir izleyici kitlesini korumasına karşın, yerli filmlerin beklenen kitleyi salonlara çekememesi, toplam kaybın büyük bölümünü oluşturmaktadır.