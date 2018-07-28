Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, yeni sezon öncesi takımını zorlu maratona hazırlarken kadro ile ilgili düşünceleri de belli olmaya başladı.



Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, takımını yeni sezonda 4-3-3 formatıyla oynatmayı planlayan Hollandalı çalıştırıcının bu sistemde Giuliano'ya yer bulmakta zorlandığı öğrenildi. Andre Ayew'in gelmesi, forvete de büyük ihtimalle Vincent Janssen'in yeniden kiralanacak olması nedeniyle ileri hatta oluşan şişkinlik sonrası Brezilyalı yıldızla yolların ayrılabileceği ifade edildi.

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